Воевать продолжат бездарно и кроваво, – террорист Гиркин высмеял Пригожина и его вагнеровцев

Недавно глава ЧВК "Вагнера" угрожал вывести своих боевиков из Бахмута, если они не получат снаряды. Однако вскоре Пригожин сменил свою риторику, ведь получил якобы несколько больше, чем только боеприпасы.

Пригожин заявил, что ему дали снаряды, прикрыли фланги, "дали карт-бланш" на любые действия, а "смотрящим" от министерства обороны назначили Суровикина. Такую "неожиданную радость" Пригожина высмеял экс-глава террористов "ДНР" Игорь Гиркин, он же Стрелков, в своем телеграм-канале, пишет 24 Канал.

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Действующие лица не изменились

Несмотря на то, что Пригожин якобы получил все, что требовал, Гиркин спрогнозировал лишь неудачи россиян на фронте, ведь воевать против Украины продолжат те же: Суровикин, Шойгу, "Пригожин-Недобахмутский".

Так, Суровикина Гиркин отметил "гениальной деэскалацией из-под Киева" и "непростым решением", то есть сдачей без боя Херсона. Пригожина, которого назвал "Весельчаком У", назвал мастером "мясных штурмов", который "умел продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода".

Эта верхушка командования уже показала, на что она способна за год войны в Украине. Следовательно, по мнению Гиркина, она продолжит воевать "так же бездарно и кроваво, а следовательно – столь же "альтернативно успешно", как раньше".

"Разве что – у кого-то заберут даже те крохи боеприпасов, которые давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (Пригожину – 24 Канал), из которого упорно "лепят и лепят Наполеона", но вот беда – не получается никак, поскольку материал – го*но...", – отметил Гиркин.

Судьба Бахмута и самих россиян

По мнению Гиркина, уже неважно, дожмут ли боевики Пригожина Бахмут или нет. Взятие города сегодня важно только для будущей политической карьеры самого Пригожина. "Да и она – крайне проблематична в контексте будущих военных событий", – отметил Гиркин.

В то же время преступник спрогнозировал неудачи для войск страны-оккупантки на фронте. По мнению экс-ватажка террористов так называемой "ДНР", украинцы вскоре будут бить россиян, ведь оккупанты за время зимне-весенней кампании не смогли победить защитников Украины.