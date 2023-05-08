Пригожин заявив, що йому дали снаряди, прикрили фланги, "дали карт-бланш" на будь-які дії, а "дивлячим" від міністерства оборони призначили Суровікіна. Таку "несподівану радість" Пригожина висміяв ексглава терористів "ДНР" Ігор Гіркін, він же Стрєлков, у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

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Дійові особи не змінилися

Попри те, що Пригожин нібито отримав все, чого вимагав, Гіркін спрогнозував лише невдачі росіян на фронті, адже воювати проти України продовжать ті самі: Суровікін, Шойгу, "Пригожин-Недобахмутський".

Так, Суровікіна Гіркін відзначив "геніальною деескалацією з-під Києва" та "непростим рішенням", тобто здаванням без бою Херсона. Натомість Пригожина, якого назвав "Весельчаком У", назвав майстром "м'ясних штурмів", який "зумів просунутися ціною величезних невиправданих втрат приблизно на 15-20 кілометрів за півроку".

Ця верхівка командування уже показала, на що вона здатна за понад рік війни в Україні. А відтак, на думку Гіркіна, вона продовжить воювати "так само бездарно і криваво, а отже – настільки ж "альтернативно успішно", як раніше".

"Хіба що – у когось заберуть навіть ті крихітки боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бійцям Чорного Клоуна (Пригожину – 24 Канал), з якого завзято "ліплять і ліплять Наполеона", та ось біда – не виходить ніяк, оскільки матеріал – гі*но...", – зазначив Гіркін.

Доля Бахмута та самих росіян

На думку Гіркіна, уже неважливо, чи "дотиснуть" бойовики Пригожина Бахмут, чи ні. Взяття міста сьогодні має значення лише для майбутньої політичної кар'єри самого Пригожина. "Та й вона – вкрай проблематична у контексті майбутніх військових подій", – зазначив Гіркін.

Натомість злочинець спрогнозував невдачі для військ країни-окупантки на фронті. На думку ексватажка терористів так званої "ДНР", українці невдовзі битимуть росіян, адже окупанти за час зимово-весняної кампанії не змогли перемогти захисників України.