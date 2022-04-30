Горные штурмовики тренируются уничтожать российских оккупантов: мощное видео
Источник:Министерство обороны Украины
Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали, как проходит подготовка к процессу уничтожения врага. В частности, защитники овладевают тяжелой техникой и стрелковым оружием.
Результаты ежедневного труда они показали в коротком видео. В описании коломыйские "Эдельвейсы" отметили, что победа любит подготовку.
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Как проходит подготовка к боевым действиям
Несмотря на молодой возраст (бригада создана в 2015 году), "Эдельвейсы" продолжают повышать свои навыки и внушать страх врагам. Помогает им в этом постоянная работа.
Горные штурмовики времени не теряют и при любом случае повышают профессиональное мастерство,
– прокомментировали видео в Минобороны.
Горные штурмовики тренируются уничтожать российских оккупантов: мощное видео
Горные штурмовики: самое главное
- За плечами горных штурмовиков большое количество успешно выполненных задач. В частности, героическое участие в тяжелых боях под Марьинкой, Попасной и Золотым.
- Горно-штурмовая бригада отличилась в районе проведения АТО/ООС, где защитники вернули под полный контроль Украины – Новоалександровку и Екатериновку.
- За сохранение суверенитета и целостности Украины отдали жизнь 34 военнослужащих части.
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