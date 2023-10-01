Город под ракетным ударом, – Терехов сообщил об атаке Харькова, раздавались взрывы

Россияне в ночь на 1 октября нанесли ракетный удар по Харькову. Это подтвердил мэр Игорь Терехов.

Этой ночью россияне атаковали ряд регионов дронами-камикадзе "Шахед". Ближе к 1 ночи стало известно, что враг атаковал еще и Харьков. Вероятно, по нему били ракетами типа С-300.

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Что известно об атаке Харькова

В Харьковской области объявили воздушную тревогу. У жителей были считанные секунды, чтобы перебраться к укрытиям. Ведь очень скоро стало известно, что в Харькове раздались взрывы.Воздушные силы отмечали, что в Харьковской области – ракетная опасность. Собственно, тогда стало известно, что в Харькове прогремел первый взрыв.Городской голова Игорь Терехов написал: "Город под ракетным ударом – в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва". 01:05 "Суспильне" сообщило, что в Харькове раздался третий взрыв. 01:09 Мониторинговые каналы отметили, что Харькову ничего не угрожает. Отмечают, что вскоре предстоит подать отбой воздушной тревоги.

Заметим, что по данным мониторинговых каналов, по Харькову россияне могли избивать ракетами типа С-300. Соответствующей информации от представителей местных властей нет. Ожидаем от них уточнения и данные о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки.

Тем временем Воздушные силы предупредили жителей других областей о вероятной атаке баллистикой. Речь идет о Черниговской, Полтавской, а также Сумской. Соответствующее сообщение появилось в 01:11.

Добавим, что вечером из мыса Чауда российские военные запустили дроны-камикадзе "Шахед". Известно, что они залетали на подконтрольную Украине территорию с Черного моря. Взрывы раздавались в Одесской области, а также в других регионах. Известно, что по баражующим боеприпасам работала ПВО. Будьте осторожны и не покидайте укрытий в тех областях, где все еще объявлена воздушная тревога.