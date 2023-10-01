Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів дронами-камікадзе "Шахед". Ближче до 1 ночі стало відомо, що ворог атакував ще й Харків. Імовірно, по ньому били ракетами типу С-300.

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Що відомо про атаку Харкова

01:01 У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У мешканців були лічені секунди, щоб перебратися до укриттів. Адже дуже скоро стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи.

01:02 Повітряні сили зазначали, що у Харківській області – ракетна небезпека. Власне, тоді ж стало відомо, що у Харкові пролунав перший вибух.

01:03 Міський голова Ігор Терехов написав: "Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи".

01:05 "Суспільне" повідомило, що у Харкові пролунав третій вибух.

01:09 Моніторингові канали зазначили, що Харкову наразі нічого не загрожує. Зазначають, що невдовзі мають подати відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, по Харкову росіяни могли бити ракетами типу С-300. Наразі відповідної інформації від представників місцевої влади немає. Очікуємо від них на уточнення та дані про те, чи є постраждалі та руйнування внаслідок атаки.

Тим часом Повітряні сили попередили мешканців інших областей про ймовірну атаку балістикою. Мовиться про Чернігівську, Полтавську, а також Сумську. Відповідне повідомлення з'явилося о 01:11.

Додамо, що ввечері з мису Чауда російські військові запустили дрони-камікадзе "Шахед". Відомо, що вони залітали на підконтрольну Україні територію з Чорного моря. Вибухи лунали на Одещині, а також в інших регіонах. Відомо, що по баражуючих боєприпасах працювала ППО. Будьте обережними та не покидайте укриттів у тих областях, де все ще оголошена повітряна тривога.