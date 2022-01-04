В городе на Запорожье 95% состава полиции написали рапорты на увольнение
Источник:фейсбук Юлии Яцык
В городе Токмак, что на Запорожье, 95% полицейских написали рапорты на увольнение. Среди причин такого решения – неоплата за сверхурочную работу и давление руководства.
О массовом увольнении полицейских из Токмакского отделения полиции в сети сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцык.
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В городе на Запорожье уволились почти все полицейские
По словам парламентария, из местного полицейского участка уволились 95% работников. Всего рапорты написали 30 человек.
Яцык назвала такие причины увольнения правоохранителей:
- невыплата доплат за ненормированный график и ночные смены,
- давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрытия преступлений,
- искажение фактов работы полицейских публичными людьми.
Яцык отметила, что для лучших показателей по области некоторые преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с минимальной квалификацией. С точки зрения Уголовного кодекса, отметила нардеп, такие действия имеют четкое определение – сокрытие должностными лицами совершенных преступлений.
Как отреагировало руководство полиции
Реакцией на случившееся стала служебная проверка, которую назначил начальник управления Нацполиции в Запорожской области. Реакции высшего руководства полиции и Министерства внутренних дел пока не было.
Кроме того, в телеграмме появилась группа, в которой полицейские переписываются касательно ситуации.
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Отрывок из сообщения Юлии Яцык:
В Токмакском отделе сотрудники полиции массово написали рапорт на увольнение!
95% личного состава 30 отчетов суть одна:
невыполнение руководством ГУНП Запорожской области платы за ненормированные рабочие дни и прочее. Законные доплаты
искажение фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.
систематическое давление со стороны руководства ГУНП области на выполнение показателей "раскрытия" преступлений.