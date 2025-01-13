В ВСУ объяснили, почему россияне не спешат разворачивать городские бои в Покровске

Россияне пытаются закрепиться в малых поселках Донецкой области, южнее Покровска, для дальнейшего продвижения. Сейчас в собственно ключевой населенный пункт оккупанты не продвигаются, и это выгодно для противника.

Сейчас враг пытается взять Покровск хотя бы в частичный охват. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в Покровске

Отмечается, что россияне, вероятно, пытаются выйти на лесополосу, которая недалеко от трассы, через которую идет часть поставок в Покровск.

Это впринципе логично, что они так делают. Ну я бы не сказал, что сейчас им это удалось, но они очень стараются и имеют большой ресурс – и человеческий, и технический, и логистический,

– отметил спикер.

По его словам, по состоянию на сейчас Покровское направление ключевое, там продолжаются наиболее интенсивные и ожесточенные бои. Он пояснил, что враг "стачивается", поскольку Покровск является большим и укрепленным городом. Спикер напомнил, что в 2022 году оккупанты атаковали Мариуполь "волнами".

"Они (россияне – 24 Канал) набирали большое количество людей с оккупированных территорий, которые просто бежали вперед человеческими волнами, потом эти волны заканчивались, потом кадыровцы гнали уже россиян теми же человеческими волнами, и в конце концов просто разрушался весь город", – добавил он.

Виктор Трегубов отметил, что врагу пока достаточно городских боев, в частности в населенных пунктах Курахово и Торецк, поэтому противник избегает подобной тактики в Покровске по состоянию на сейчас.

К слову, он выразил надежду, что россиян сдержит и тот факт, что ВСУ проводят операцию по поражению вражеских командных пунктов. Пока известно о трех целях, по которым украинские военные нанесли удар. Это командные пункты на Курщине, в Харцызске и Новогродовке Донецкой области.