В горсовете Мариуполя показали, как проходит депортация украинцев в Россию

В Россию, а также псевдореспублики оккупанты с начала войны депортировали десятки тысяч мариупольцев. Теперь же у сети появилось видео, на котором можно увидеть, как именно это происходило.

Им в телеграмме поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что впервые каждый может увидеть, какова на самом деле депортация мирных жителей.

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Отказаться от "эвакуации" невозможно

Как отметил Петр Андрющенко, депортация проходила в районе "Метро". Туда и приезжали автобусы кафиров. И уже там жители, пришедшие, чтобы их эвакуировали из Мариуполя, узнают, что их вывезут не на подконтрольные Украине территории, а в Россию.

При посадке в автобусы становится известен маршрут:

Почему именно Безымянное? А все потому, что именно в этом поселке в 30 километрах от города расположен "фильтрационный" лагерь. И его проходят все, кто желает выбраться из города. Там российские военные устраивают допросы, держат мариупольцев в бесчеловечных условиях, а также избивают и издеваются над ними.

Избежать депортации невозможно. Если кто-то передумал покидать Мариуполь, то его сразу же заворачивают либо русские военные, либо те, кого называют "официальными волонтерами".

21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе,

– подчеркнул Андрющенко.

Как мариупольцев депортируют в Россию: смотрите видео

Ранее он отметил, что российские военные уже разобрали завалы Драмтеатра . А это значит, что точно установить количество погибших в результате авиаудара просто невозможно.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко о главном

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные не оставили ни одного уцелевшего сооружения в Мариуполе. Более того, в городе назревает экологическая катастрофа. По данным ВОЗ, отсутствие водоснабжения может стать причиной вспышки инфекционных заболеваний , среди которых – холера.

Известно, что сейчас в самом Мариуполе проживает около 150 тысяч человек. Война против Украины унесла жизни не менее 22 тысяч мариупольцев.

В начале мая начали эвакуацию мирных жителей из "Азовстали". 16 мая удалось вывезти еще и тяжелораненых защитников города . Они находятся в медицинском учреждении на оккупированной территории нашего государства.

Заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина" 19 мая записал очередное видеообращение . В нем он подчеркнул, что операция по спасению защитников Мариуполя все еще продолжается.

Известно, что украинских военных вывозят из металлургического комбината, но на территории, временно не контролируемые нашим государством. Впрочем, в Генштабе не оставляют надежд , что российская сторона выполнит свою часть договоренностей. И это, несмотря на то, что в России уже звучали призывы не обменивать наших бойцов на их пленных.

В Институте по изучению войны высказали гипотезу. Она отчасти дает понять, для чего россияне разрешили вывезти из "Азовстали" наших военных. Мол, это нужно было стране-агрессорке, чтобы Мариуполь окончательно назвать своим городом .

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