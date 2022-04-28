Госдеп должен отчитываться о помощи России от Китая: в США поддержали законопроект

Палата представителей США приняла законопроект, согласно которому Госдеп должен отчитываться о действиях Китая в отношении России. Американские политики считают, что альянс Пекина и Москвы представляет большую угрозу.

Государственный департамент США должен присылать такие отчеты периодически. Автором законопроекта стал конгрессмен-республиканец Энди Барроу.

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Альянс России и Китая представляет угрозу США и союзникам

Альянс Китая и России представляет угрозу США и нашим союзникам. Я представил законопроект, который обязывает Госдепартамент США предоставлять Конгрессу постоянные отчеты с подробным описанием поддержки Китаем России,

– объяснил Барроу.

Накануне Палата представителей поддержала инициативу Барроу. Теперь слово – за Сенатом, куда уже передали документ.

Отметим, что 28 апреля Палата представителей должна голосовать за ленд-лиз. Это позволит Вашингтону значительно ускорить поставки вооружения в Украину.

Какая позиция Китая относительно войны России в Украине: коротко

Китай заявляет, что выступает за мирное урегулирование военного конфликта в Украине.

В МИД страны сообщили, что государство не заинтересовано в начале третьей мировой войны.

При этом Пекин выступает против введения санкций против России, мол, это ситуацию не разрешит.

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