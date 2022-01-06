Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа США Нед Прайс. К сдержанности призывали и власть, и протестующих.
Важно Зачистка в Алматы и десятки жертв: хроника событий в Казахстане 6 января
По словам Прайса, всех казахов призвали уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу СМИ. Власти попросили восстановить доступ к интернету.
Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайного положения,
– подчеркнул спикер.
Другие реакции на события в Казахстане
В Организации Объединенных Наций тоже отметили, что следят за ситуацией в Казахстане. Добавили, что она вызывает беспокойство.
В Евросоюзе также призвали казахов избегать действий, которые могут привести к эскалации насилия. Также отметили, что надо уважать право людей на мирный протест.
Последние новости из Казахстана
- Протесты в стране продолжаются с 3 января. Они начались с требования снизить цены на газ.
- Однако 5 января митингующие выдвинули требования по обновлению власти, а демонстрации стали гораздо масштабнее.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) помочь.
- В СМИ заявили, что Россия якобы уже готова ввести войска в Казахстан.
- В сети опубликовали жуткие кадры из морга. Там лежат десятки жертв с огнестрельными ранениями.
- В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.
- Все банки в Казахстане 6 января приостановили работу.
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