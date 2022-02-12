Госдеп приказал дипломатам выехать из Украины: США приостанавливает работу консульства в Киеве

Госдепартамент с 13 февраля приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве. Кроме того, дипломатам, которые не занимают критически важные должности, приказали выехать из украинской столицы.

Посольство сохранит незначительное консульское присутствие во Львове для урегулирования чрезвычайных ситуаций. В то же время паспортные, визовые или классические консульские услуги пока не будут предоставлять. В случае необходимости желающие могут обратиться в посольства США в других странах.

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Госдепартамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове,

– говорится в сообщении.

"Граждан США не смогут эвакуировать"

Граждан Штатов в очередной раз призвали выехать из Украины. Госдеп США подчеркнул, что не сможет эвакуировать людей в случае нападения России.

Госдеп подчеркнул, что военные действия могут начаться где угодно. Это существенно усложняют процесс помощи гражданам США.

Кроме того, в Госдепе США отметили, что некоторые области имеют повышенный риск. Если же американцы таки решат остаться в Украине, им стоит быть очень осторожными и заполнить онлайн-форму для связи.

В Штатах убеждены, что ситуация в Украине может стремительно измениться.

Ранее Белый дом дал своим гражданам 48 часов, чтобы покинуть территорию Украины. Людям рекомендуют воспользоваться коммерческими рейсами.

МИД Украины призывает не паниковать

В МИД Украины отметили, что ВСУ и украинские дипломаты прилагают максимум усилий для устойчивости.

Спикер МИД Олег Николенко заверил: Украина имеет сильную позицию. Ее удалось достичь благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.

ВСУ постоянно отслеживают развитие событий. А дипломаты постоянно находятся на связи с коллегами из стран-союзниц.

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