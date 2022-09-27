В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать Россию в войне против Украины

Накануне министр иностранных дел Китая встретился с Дмитрием Кулебой, после чего призвал россию к переговорам и полному прекращению войны. В Госдепе США считают, что Китай не собирается помогать рф обходить санкции или продолжать вторжение в Украину.

Китай и Индия, которых в кремле называют "друзьями", не поддерживают россию в войне против Украины. Спикер Государственного департамента США Нед Прайс сказал, что Китай обеспокоен тем, что рф делает в Украине.

"Путин – "шестерка" Си Цзиньпиня": почему Китай хочет прекращения войны в Украине

"Безграничное партнерство" таки имеет пределы

Похоже, что обещанное в феврале Си Цзиньпинем "безграничное партнерство" не так "безгранично", как ожидал путин. Нед Прайс утверждает, что пока не похоже на то, чтобы помощь Китаю в сфере безопасности была направлена на попытку россии избежать санкций.

Мы изучаем каждую получаемую информацию,

– убеждает представитель.

Спикер добавил, что США "продолжают наблюдать" за тем, как Китай относится к ситуации в Украине. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с Ваном И отметил китайский МИД о последствиях, если Китай будет помогать кремлю во вторжении в суверенное государство.

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"Остыли" ли отношения Китая и россии: мнения экспертов

Недавно на саммите ШОС в Самарканде у путина состоялся акт публичного унижения. Ему пришлось оправдываться за войну против Украины. В дополнение, главе кремля "дали пощечину" Китай и Индия, выступившие в поддержку Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что глава совета безопасности россии сразу после саммита уехал в Китай. Эксперт предполагает, что патрушев уехал договариваться об отставке путина.

Отметим, что президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что признаков "охлаждения" в отношениях Китая и россии нет. По его словам, сотрудничество этих стран усилилось, а Си Цзиньпину выгодно, чтобы россия победила в войне.

Что задумал Си Цзиньпин: смотрите видео: