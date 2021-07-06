В Госдуму баллотируется Антон Фургала: арест его отца вызвал протесты в Хабаровске

6 июля 2021 , 17:15
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Источник:

Интерфакс

Сын бывшего главы Хабаровского края Антон Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Его отец Сергей Фургала находится под арестом, несколько месяцев в Хабаровске регулярно проходили протесты в его поддержку.

Для того, чтобы успешно пройти регистрацию, Фургала-младший должен собрать не менее 15 тысяч подписей.

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Фургала-младший хочет в Госдуму

Антон Сергеевич Фургала выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70" Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ,
 – говорится в сообщении.

Он является сыном бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили "в организации убийств".

Дело Сергея Фургала: что известно

  • Сергей Фургала, до того, как стать губернатором региона в 2018 году, трижды был депутатом Госдумы. В частности, в 2016 году его избрали на Комсомольском одномандатном округе.
  • Политика отстранили от должности 20 июля 2020 года в связи с утратой доверия. Его арестовали и обвинили в убийстве бизнесменов Евгении Зари и Олега Булатова в 204 – 2005 годах. На днях суд продлил его арест до 7 октября 2021 года.
  • Своей вины Фургала не определяет, подчеркивая, что дело политически мотивировано.
  • После его ареста в Хабаровске в течение нескольких месяцев еженедельно проводились массовые акции в поддержку политика.
Автор: Наталія Пристанська