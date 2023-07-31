Переворот в Нигере: соседи страны угрожают ввести войска

Страны-участники Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились ввести войска в Нигер, если через неделю там не вернут власть президенту Мохаммеду Базуму.

Страны ввели против Нигера санкции и договорились ввести войска, если через неделю конституционный строй в стране не будет восстановлен.

К теме Украина потеряла союзника: почему в Нигере произошел переворот и какова в этом роль России

Что случилось

26 июля в Нигере случился госпереворот – военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции демократического президента Нигера Мохаммеда Базума и взяли его в заложники.

Впоследствии полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента и предупредил о введении комендантского часа, а глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера.

ООН, Украина, США и ЕС осудили госпереворот и призвали уволить главу государства.

ЭКОВАС готовы ввести военную ин тервенцию

Страны Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) провели саммит и договорились ввести войска в Нигер, если через неделю там не вернут власть президенту Мохаммеду Базуму.

ЭКОВАС основан в 1975 году, а обновленный договор по ЭКОВАС вступил в силу в 1995 году. В его состав входят 15 государств Западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. .

В саммите приняли участие президенты Бенина, Кот д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Сенегала, Того, министры иностранных дел Кабо-Верде и Либерии и высокий представитель Сьерра-Леоне в Нигерии и ЭКОВАС. Кроме этого, присутствовал неназванный "представитель президента Базума".

Страны ввели против Нигера санкции посредством закрытия границ, отмены авиарейсов, прекращения финансовых операций и заморозки национальных активов. А если через неделю конституционный порядок в стране не будет восстановлен, они готовы провести военную интервенцию.

В сети появилось первое фото Базума от 26 июля

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в твиттере первое фото президента Нигера Мохаммеда Базума после переворота. Он написал, что после визита в Нигерию по просьбе президента страны приехал в Нигер, который "переживает серьезный политический кризис".

Чиновник заявил, что столице республики (Ниамей) он якобы провел переговоры с президентом Базумом и захватившей власть хунтой. Президент Чада сказал, что стремился "исследовать все возможности, чтобы найти мирное разрешение кризиса".



Махамат Идрис Деби Итно (слева), Мохамед Базум (справа) / Твиттер Махамата Идриса Деби Итно