Країни ввели проти Нігера санкції та домовилися ввести війська, якщо через тиждень конституційний лад в країні не буде відновлено.

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Що трапилось

26 липня у Нігері стався держпереворот – військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції демократичного президента Нігера Мохамеда Базума та взяли його в заручники.

Згодом полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента та попередив про введення комендантської години, а глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру.

ООН, Україна, США та ЄС засудили держпереворот й закликали звільнити голову держави.

ЕКОВАС готові ввести військову інтервенцію

Країни Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС) провели саміт та домовилися ввести війська в Нігер, якщо через тиждень там не повернуть владу президенту Мохамеду Базуму.

Довідка. ЕКОВАС засновано у 1975 році, а оновлений договір щодо ЕКОВАС набув чинності у 1995 році. До його складу входять 15 держав Західної Африки: Бенін, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Кот-Д’Івуар, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Біссау, Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне та Того.

У саміті взяли участь президенти Беніну, Кот д'Івуару, Гамбії, Гани, Гвінеї-Бісау, Нігерії, Сенегалу, Того, міністри закордонних справ Кабо-Верде та Ліберії і високий представник Сьєрра-Леоне в Нігерії та ЕКОВАС. Крім цього, був присутній неназваний "представник президента Базума".

Країни ввели проти Нігеру санкції у вигляді закриття кордонів, відміни авіарейсів, припинення фінансових операцій та заморозки національних активів. А якщо через тиждень конституційний лад в країні не буде відновлено, вони готові провести військову інтервенцію.

У мережі з'явилося перше фото Базума від 26 липня

Тимчасовий президент Чада Махамат Ідріс Дебі Ітно опублікував у твітері перше фото президента Нігера Мохамеда Базума після перевороту. Він написав, що після візиту до Нігерії на прохання президента країни приїхав до Нігеру, який "переживає серйозну політичну кризу".

Чиновник заявив, що столиці республіки (Ніамей) він буцімто провів переговори з президентом Базумом й хунтою, яка захопила владу. Президент Чада сказав, що прагнув "дослідити всі можливості, щоб знайти мирне вирішення кризи".



Махамат Ідріс Дебі Ітно (ліворуч), Мохамед Базум (праворуч) / Твітер Махамата Ідріса Дебі Ітно