Встреча расставит все точки над "і", – МИД о заявлении Рубио об уступках в войне

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно уступок в войне. В ведомстве пояснили, что конкретные шаги будут оговорены во время предстоящей встречи президентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Украины Георгия Тихого в четверг, 23 января.

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В МИД высказались об окончании войны

Георгий Тихий объяснил, что ключевые вопросы мирного урегулирования и возможных компромиссов в войне будут обсуждаться во время официальных контактов между украинской и американской сторонами.

Давайте дождемся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали, о которых вы бы хотели сегодня услышать,

– сказал представитель МИД.

В министерстве также отметили, что Украина и администрация Дональда Трампа разделяют общую цель – достижения справедливого мира как можно быстрее. По словам Георгия Тихого, методы, шаги и пути достижения этой цели обсудят во время переговоров.

Мы ждем этих контактов, прежде всего, встречи президентов Украины и США. Эта встреча расставит все точки над "і",

– подытожили в МИД.

Напомним, недавно действующий госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение российско-украинской войны возможно только при условиях, если обе стороны будут готовы к компромиссу. В то же время, по его словам, и Украина, и Россия имеют рычаги влияния, которые они могли бы использовать для усиления своих позиций на возможных будущих мирных переговорах.