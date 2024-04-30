Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, "мы точно будем там", - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что как только Россия продемонстрирует желание вести переговоры, США точно "будут там".

Об этом заявил Блинкен в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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По его словам, многое сейчас зависит от российского диктатора Владимира Путина и его дальнейших решений.

"Это (завершение войны – ред. 24 Канал) в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит. Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН", – сказал Блинкен.

Россия слабее

Госсекретарь США считает, что агрессия России стала фиаско для Москвы, поскольку ей пришлось приложить огромные усилия, пытаясь обойти экспортный контроль и санкции, она переориентировала свою экономику – это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе.

В целом, по его мнению, Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.

В то же время Блинкен отметил, что украинцы объединены так, как никогда раньше, в том числе объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия осуществила первую агрессию против Украины.

НАТО является сильнее и больше. Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов всего за 2 года. Все это, я считаю, является огромной стратегической неудачей для России. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там,

– добавил Блинкен.

Реальны ли переговоры с Россией