Все они являются жителями временно оккупированных территорий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о предателях?

На основании материалов военной контрразведки и следователей суд приговорил десять государственных изменников к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они в составе армии страны-агрессора принимали участие в вооруженной агрессии против Украины.

Силы обороны взяли предателей в плен во время боевых действий на Покровском, Краматорском и Северском направлениях. Из них 7 осужденных являются жителями временно оккупированной Донецкой области, которые добровольно вступили в 1-ю, 5-ю, 100-ю, 114-й и 132-й мотострелковых бригад армии страны-агрессора. Они занимали должности стрелков, огнеметчика и водителя. Предатели принимали участие в боевых действиях под Покровском.

Еще двое осужденных оказались жителями Луганской области. Они вступили в 7-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил страны-агрессора. Предатели воевали под Северодонецком, строили фортификационные сооружения возле Лисичанска. Впоследствии ВСУ взяли их в плен на Северском направлении.

Еще один боевик – уроженец ТО Крыма. Он воевал в составе 72-й мотострелковой бригады России и участвовал в боях под Светлодарском и Константиновкой.

Суд признал всех десятерых виновными в нарушении частей 1, 2 статьи 111 УК Украины, в которых речь идет о государственной измене, и части 7 статьи 111-1, в которой речь идет о коллаборационистской деятельности.

Как СБУ разоблачает государственных изменников?

В понедельник, 3 августа, СБУ задержала военного, который был агентом российской военной разведки и корректировал удары по Полтавской области. По данным следствия, предатель передавал врагу координаты АЗС и местоположение своей воинской части.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила агента ФСБ, который собирал разведданные для подготовки новых массированных атак по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей. Он также следил за местоположением военных, аэродромами и полигонами.