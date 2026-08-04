Всі вони є мешканцями тимчасово окупованих територій. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про зрадників?

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна десятьом держзрадникам. Вони у складі армії країни-агресорки брали участь у збройній агресії проти України.

Сили оборони взяли зрадників у полон під час бойових дій на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках. З них 7 засуджених є мешканцями тимчасово окупованої Донеччини, які добровільно вступили до 1-ї, 5-ї, 100-ї, 114-ї та 132-ї мотострілецьких бригад армії країни-агресорки. Вони обіймали посади стрільців, вогнеметника та водія. Зрадники брали участь у бойових діях під Покровськом.

Ще двоє засуджених виявилися жителями Луганщини. Вони вступили до 7-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил країни-агресорки. Зрадники воювали під Сіверськодонецьком, будували фортифікаційні споруди біля Лисичанська. Згодом ЗСУ взяли їх у полон на Сіверському напрямку.

Ще один бойовик є уродженцем ТО Криму. Він воював у складі 72-ї мотострілецької бригади Росії та брав участь у боях біля Світлодарська та Костянтинівки.

Суд визнав усіх десятьох винними у порушенні частин 1, 2 статті 111 ККУ, в яких йдеться про державну зраду та частини 7 статті 111-1, в якій йдеться про колабораційну діяльність.

Як СБУ викриває держзрадників?

У понеділок, 3 серпня, СБУ затримала військового, який був агентом російської воєнної розвідки та коригував удари по Полтавській області. За даними слідства, зрадник передавав ворогу координати АЗС і місце розташування своєї військової частини.

Окрім того, Служба безпеки викрила агента ФСБ, який збирав розвіддані для підготовки нових масованих атак по енергетичних об'єктах Київщини та Житомирщини. Він також стежив за місцеположенням військових, аеродромами та полігонами.