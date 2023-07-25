Государственная измена и не только: экс-нардепу Мураеву светит до 15 лет в тюрьме

Бывший народный депутат обвиняется в государственной измене, введении информационно-подрывной деятельности против Украины и потому, что он унижал честь и достоинство людей. Вероятно, речь идет о Евгении Мураеве. За это пророссийский политик может провести за решеткой до 15 лет.

Во вторник, 25 июля, в Офисе генпрокурора сообщили, что заочно объявили подозрение владельцу запрещенного телеканала и народному избраннику VII, VIII созывов. Собственно, это и дает основания полагать, что речь идет о Мураеве, который владел телеканалом "Наш", пока тот не попал под санкции СНБО.

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Кроме того, в СБУ решили не церемониться и прямо констатировали, что подозрение было объявлено именно Мураеву.

Заочное подозрение Мураеву

Прокуроры считают, что еще до начала полномасштабного вторжения России в наше государство подозреваемый начал активно помогать Кремлю во введении взрывной деятельности против Украины.

Для выполнения задач российских кураторов бывший народный депутат создал и распространил на подконтрольном ему телеканале, а также ютубе деструктивную пропаганду. Он выражал пророссийские взгляды, а также неоднократно участвовал в разных политических шоу.

В то же время, как известно, Мураев в выступлениях и интервью распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследование инакомыслящих людей", защищая пророссийских "лидеров мнений".

В целом, его высказывания были направлены на дискредитацию независимости Украины, нецелесообразности нашей евроатлантической интеграции и на то, чтобы власть пошла на компромиссы с врагом.

Такими действиями подозреваемый оказал помощь представителям России в проведении взрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Специалисты даже провели психолого-лингвистическую экспертизу, которая установила, что выступления подозреваемого являются "акциями", наносящими информационный ущерб Украине.

Отметим, что досудебное расследование провела Служба безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Сообщили о подозрении Мураеву по следующим статьям Уголовного кодекса:

часть 1 статьи 111 (государственная измена);

часть 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

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Где сейчас Мураев

В декабре 2022 года СМИ написали, что пророссийский политик Евгений Мураев выехал из Украины и сделал он еще в мае 2022-го. Вероятно, удалось покинуть наше государство бывшему народному избраннику через пропускной пункт в Запорожской области.

В то же время тогда в комментарии 24 Каналу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подчеркивал, что ГПСУ ничего не было известно об этом. Сейчас есть основания утверждать, что Мураев таки за пределами Украины, поскольку ему подозрение объявили заочно.