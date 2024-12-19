Государственные монополии "в темную" пытаются увеличить свои расходы через повышение тарифов, –СМИ

Руководство государственных компаний-монополистов "Укрэнерго", "Оператора ГТС Украины" и "Укрзализныци" делают все возможное, чтобы в 2025 году были повышены их тарифы, которые должны покрыть убытки из-за неэффективного управления за счет потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на БизнесЦензор. В статье говорится о том, насколько непрозрачным является процесс повышения тарифов, а аргументация руководителей монополий – неубедительной.

Читайте также Изменения в очередях и новые интервалы: как будут действовать графики 18 декабря

В частности, "Укрэнерго" получило от НКРЭКУ одобрение проекта повышения тарифа на передачу электроэнергии 26% – до 665 гривен за МВт-ч. Хотя сама компания хотела повысить тариф сразу на 48% – до 783,69 гривень за МВт-ч. То есть регулятор уже нашел в расчетах энергетического монополиста необоснованные расходы. В частности, компания закладывала в свои расчеты повышение зарплат сразу на 25% и планировала потратить более 800 миллионов гривен на "социальные мероприятия",

- отмечает издание.

Пространство для "урезания аппетитов" госмонополии остается – львиная часть операционных расходов компании приходится на компенсацию технологических затрат электроэнергии в сетях, что требует проверки. Сначала "Укрэнерго" хотело заложить в новый тариф 18,35 миллиарда гривен, но именно, без всяких объяснений, снизило эту сумму до 14,34 миллиарда гривен. То есть признало, что повышение тарифа завышено. Также компания почти вдвое повышает сумму на выплаты по "зеленому" тарифу, а также закладывает выплаты по кредитам, что вообще должно быть исключено на время войны и стать вопросом договоренностей с кредиторами.

Руководство ООО "Оператор ГТС Украины" объясняет необходимость повышения тарифа на 305% завершением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а гендиректор Дмитрий Липпа настаивает на необходимости увеличения прибыли монополиста в тариф, до уровня учетной ставки НБУ (сейчас 13,5%).

В то же время узнать, куда компания будет тратить полученные средства, невозможно: она не раскрывает ни расчеты, заложенные в повышение тарифа, ни финансовую отчетность... Отказывается детализировать основания для повышения тарифов сразу на 37% и руководство "Укрзализныци"... Сколько именно средств монополист планирует дополнительно собрать с украинского бизнеса, глава компании не говорит... Хотя финплан компании на 2024 год уже предусматривает капитальные инвестиции в размере 38 миллиардов гривен, но проверить, куда направляют эти средства, также невозможно,

– указывают журналисты.

Издание отмечает, что при этом госкомпании-монополисты не используют имеющиеся возможности для оптимизации расходов и увеличения доходов и не спешат работать с кредиторами.

Коротко о повышении тарифов

Напомним, предложение АО "Укрзализныця" по повышению тарифа на грузовые перевозки должен рассмотреть министр развития общин и территорий Алексей Кулеба – оно находится на рассмотрении Тарифного совета при его министерстве.

В ноябре Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении на 25,8% тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на 2025 год. Также НКРЭКУ одобрила аналогичное постановление о повышении тарифов ООО "Оператор ГТС Украины" на услуги по транспортировке газа для точек входа/выхода на 2025-2029 годы - повышение сразу на 305%.