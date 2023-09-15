Вдвое больше средств для ветеранов: в Верховную Раду направили проект Государственного бюджета

В Верховную Раду 15 сентября подали проект Государственного бюджета Украины на 2024 год. Теперь его должны утвердить.

Война России против Украины продолжается, поэтому основным приоритетом государственного бюджета в 2024 году остается безопасность и оборона. Средства на оборону составят 1692,6 млрд. грн., что составляет 21,6% ВВП.

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Для ветеранов заложили вдвое больше средств

На оборонно-промышленный комплекс заложено 55,8 миллиарда гривен. Это средства на производство оружия в Украине.

Значительно увеличиваются расходы на поддержку ветеранов: на реализацию программ и мер ветеранской политики предусмотрены расходы в объеме 13,6 миллиарда гривен. Это в 2 раза больше, чем было заложено в 2023 году.

Поддержка будет предоставляться через следующие основные инструменты: осуществление всех видов реабилитации и профессиональной адаптации – 2,6 миллиарда гривен (в 5 раз больше, чем в 2023 году), внедрение института помощника ветерана – 3,8 миллиарда гривен, обеспечение жильем – 5,78 миллиарда гривен.

Расходы на социальную защиту сохранены на уровне 2023 года (а некоторые возрастут):

для граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено предоставление различных видов пособий на сумму 88,7 миллиарда гривен;

на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 49,9 миллиарда гривен (на 12 миллиардов гривен больше, чем в 2023 году);

социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью – 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн больше, чем в 2023 году);

для Пенсионного фонда (покрытие дефицита и пенсии, которые платит государство) – 271,9 миллиарда гривен.

Значительная часть заложена для поддержки бизнеса

Для поддержки бизнеса по разным программам заложено почти 30 миллиардов гривен.

Проект государственного бюджета имеет четкие приоритеты – оборона страны и экономика для победы, поэтому в бюджете этого года почти не предусмотрены капитальные расходы и расходы на строительство.

Для проведения непредвиденных расходов заложен резервный фонд с объемом 44,8 миллиарда гривен. Зато сохранены меры по восстановлению страны из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет средств, конфискованных у российских физических и юридических лиц на территории Украины.

Среди прочего при содействии ЕС будет продолжаться осуществление мер по восстановлению инфраструктуры по программе "Поддержка быстрого восстановления Украины" в объеме 3,2 миллиарда гривен.

Дефицит заложен на уровне 1,6 триллиона гривен, составляет около 20,4% прогнозного ВВП. Всего в 2024 году Украина потребует почти 43 миллиарда долларов внешнего финансирования (гранты и кредиты).

Государственный бюджет на 2024 год: последние новости