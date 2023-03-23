В Германии второй раз за год готовили госпереворот: полиция провела обыски по 20 адресам

В начале декабря 2022 года в Германии правоохранители провели спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Через год рейд у участников мятежа провели повторно.

Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. По его словам, полиция Германии провела обыски по 20 адресам в рамках расследования дела о государственном перевороте, в подготовке которого подозреваются рейхсбюргеры.

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Детали дела

Очередной рейд состоялся 22 марта в восьми федеральных землях Германии и Швейцарии. Известно, что обыски прошли у пяти подозреваемых, а также у 14 свидетелей по делу. В частности, немецкие спецслужбы обыскали трех действующих полицейских, четырех бывших и одного военнослужащего.

Заметим, что во время следственных действий в городе Ройтлинген в Баден-Вюртемберг один из полицейских получил легкое огнестрельное ранение. Его ранили, когда полиция пыталась зайти в дом мужчины, выступавшего свидетелем по делу о подготовке госпереворота.

Что предшествовало