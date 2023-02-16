Украина сорвала планы России, – Костенко о намерениях агрессорки оккупировать Молдову

В Республике Молдова наблюдается усиление пророссийских настроений и сепаратизма, на днях об этом заявила президент Майя Санду. Даже если России не удастся совершить государственный переворот в Молдове, подобные настроения будут препятствовать местным властям четко выполнять свои обязанности.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко. Он подчеркнул, что сейчас Служба безопасности Молдовы должна работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить пророссийские провокации.

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Костенко убежден, что, захватив украинский юг, Россия планировала наступать на Молдову весной 2022 года. Кремль планировал глубже войти в Европу и вернуть сферу влияния в Украину и Молдову. Молдова была страной нейтральной, вероятно Россия считала, что никто не станет в ее защиту.

Эти страны входили ранее в состав Советского Союза. Владимиру Путину важно было показать, как он возвращает себе эти земли, убежден Костенко.

У них этого не получилось, Украина сорвала планы по захвату украинского юга,

– добавил нардеп.

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Поскольку военным путем планы России реализовать не удалось, они попытаются сейчас сделать это политическим способом, сообщил Костенко.

В настоящее время режим Майи Санду недостаточно устойчив из-за его непродолжительного срока и большого количества пророссийски настроенных людей, отметил нардеп. Кремль использует Молдову, поскольку в Украине, когда пришла война, даже те, кто был пророссийским, изменил свои взгляды. Молдова еще этого кризиса не пережила и имеет большой процент пророссийски настроенных жителей.

Россия хочет оцепить Украину недружественными странами. Россияне пытаются держать свои сферы влияния в Венгрии, теперь в Молдове, добавил говорящий.

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Несмотря на готовность и осведомленность о мире, и в Молдове в частности, россияне все равно будут пытаться провоцировать конфликтную ситуацию в Республике Молдова, убежден Костенко.

Даже если им это не удастся, но есть неувязки в стране, есть забастовки, это все равно влияет. Например, уменшает помощь Украине, потому что там много несогласных, которые будут против этого выступать. Это делает правительство более зависимым от пророссийского населения, а это вредит Украине.

– подчеркнул Костенко.

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