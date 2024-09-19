При каком условии российские генералы могут восстать против Путина и какую роль играет Кадыров

Диктатура в России уже длится много лет. Владимир Путин держит в своих руках все отрасли общества, однако когда-то это может измениться.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что кремлевскому диктатору совершенно безразлично то, какое мнение о нем в обществе. Вероятно, никакие протесты россиян не имеют значения.

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Что может разрушить путинскую власть

Игорь Яковенко отметил, что тот тоталитарный режим, который возник в России, невозможно свергнуть недовольством граждан. Там внутренняя армия в любой момент готова блокировать любые попытки сменить власть.

Однако только верхушка силовиков может изменить отношение к Путину. Именно поэтому диктатор так старательно защищает или держит в постоянном страхе генералитет, генштаб и министерство обороны,

– сказал он.

Журналист подчеркнул, что сложным моментом для правления Путина был бунт Евгения Пригожина. Тогда он потерял контроль над частью процессов, которые происходили в России.

"Но после этого состоялась демонстративная казнь. Путин вернул себе контроль. Но это не значит, что навсегда", – отметил Яковенко.

Он предположил, что в России возможен переворот только при участии властной верхушки. Это может произойти, если будут серьезные потери на поле боя или же Силы обороны будут иметь успех на территории страны-агрессора.

Но вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. А сейчас внутренняя армия, которая нацелена на запугивание и прекращение любого протеста больше, чем оккупационная армия. В России не существует никаких шансов на народные протесты,

– высказался журналист.

Роль Кадырова

Игорь Яковенко считает, что кадыровцы в российском обществе выполняют роль бандитов. Они заслужили карикатурный образ, ведь на фронте демонстрируют пугливость перед настоящими боевыми столкновениями с ВСУ.

Армия Рамзана Кадырова во время восстания Пригожина пыталась максимально медленно двигаться, чтобы не пришлось вступать в бой,

– сказал он.

Кадыровцы могут ограбить или убить, если им противостоят безоружные люди. Считать их серьезной боевой силой не стоит.

Журналист добавил, если Путин захочет сбежать в Чечню, в случае государственного переворота, то Кадыров с радостью предаст его.