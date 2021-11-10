"Государственный терроризм": в Польше назвали ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко"

10 ноября 2021 , 16:56
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РАР

Матеуш Моравецкий заявил о политическом кризисе на польско-белорусской границе. Политик подчеркнул, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал ее для дестабилизации ситуации в ЕС.

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что ситуация, сформированная на границе Польши и Беларуси, – это проявление государственного терроризма. Политик подчеркнул: события последних дней стали испытанием для его страны и Европы.

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По словам Моравецкого, риски могут возрасти, а ситуация – ухудшиться. Политик подчеркнул, что им, возможно, придется столкнуться с новыми методами провокации со стороны Лукашенко.

Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года,
– заявил Моравецкий.

Кризис на границе Польши и Беларуси

  • В ноябре 2021 года ситуация на границе Польши и Беларуси ухудшилась.
  • В частности, 8 ноября большая колонна из нескольких тысяч человек пыталась пройти через границу Польши.
  • В настоящее время охрану на границе обеспечивают 13 тысяч польских военных.
  • Официальная Варшава уже пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
  • Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что официальный Минск не отреагировал на предупреждение Варшавы.
Автор: Мар'яна Бекало