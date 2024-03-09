С будущим военных нужно определяться уже сейчас

Давайте посмотрим на рынок труда через призму возможности трудоустроить будущего ветерана. Сначала будет несколько инсайдов, а потом я сделаю вывод.

Государству нужно, чтобы ветераны оставались в Украине, а не выезжали

Информация будет и от органов власти, поэтому есть такие инсайды о рынке труда, на которые я хочу обратить внимание всех, кто не на словах думает о восстановлении страны, а также международных партнеров.

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– В Украине очевиден мощный дефицит рабочей силы и кадров из-за войны. Очень много людей выехали, мобилизация, оккупация. Этот дефицит сохранится и после демобилизации военных. Поэтому рынок труда будет очень заинтересован в них, ведь некем пополнить.

Фактически, рынок сам решает сейчас вопрос спроса на трудоустройство ветеранов, потому что будет некому работать. Бизнесу некуда деваться. Все должны учиться адаптировать, возвращать ветеранов на рабочие места, потому что выбора не будет особо.

– По моему мнению, мы будем решать проблему не отсутствия вакансий для ветеранов, а того, захотят ли ветераны остаться в Украине. Ведь они могут при первой лучшей возможности уехать к своей семье, которая уже освоилась за рубежом.

Это для всех очевидно. Поэтому интересно, что будет делать государство для того, чтобы их оставить. И, конечно, как будут вести себя в этой ситуации наши соседи из ЕС.

Если этому ветерану иностранцы предложат работу военного из-за наличия особого военного опыта, то есть вероятность, что мы его потеряем. Кроме того, он также может забрать с собой свою семью.

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– Сейчас в Украине есть так называемая "структурная безработица". Когда вроде и есть люди, которые трудоспособного возраста и хотят трудоустроиться, но их компетенции не удовлетворяют спрос работодателя. Поэтому Министерство экономики стратегически делает ставки на переквалификацию, обучение и тому подобное. Центр занятости говорит, что сейчас есть запрос на "мужскую работу".

То есть надо создать больше возможностей для ветеранов быстро получать новые компетенции, учиться и получать доступ к труду.

Ну и следует обратить также внимание на то, что сейчас для работодателя достаточно рискованно брать на работу мужчину призывного возраста, потому что его могут мобилизовать.

– Я увидел интересное исследование о гендерном вопросе – привлечение женщин трудоспособного возраста в рынок труда (официальное и неофициальное) очень низкое.

– Квотирования на предприятиях, чтобы они брали ветеранов (по аналогии с людьми с инвалидностью), не будет никогда. Здесь у большинства тех, кто обсуждает эту тему, есть определенный консенсус. Лично мне вполне понятно, что бизнес будет этим злоупотреблять, номинально выполнив эту квоту, а реально не взяв ветерана на работу.

– Зато рассматривается вопрос продолжения таких инициатив как компенсация работодателю из бюджета за адаптированное рабочее место (для ветерана или человека с инвалидностью) или другие виды субсидиарных "рабочих мест". Есть запрос понять, что еще может быть поддержано для ветеранов с инвалидностью как часть адаптации рабочей среды.

Крупные компании, которые внедряют политики по реинтеграции ветеранов фактически предоставляют сервисы, которые должно предоставить государство: юридические консультации, психолог, оплачиваемые осмотры у врача и тому подобное. Но при этом имеют кадровый голод на специализированных специалистов, которые могут это предоставлять. Были справедливые мысли, что потенциально государство могло бы им компенсировать это.

– Не решен вопрос ни для кого – через какое время даже после демобилизации работодатель сохранит у себя ветерана, если надо будет еще раз воевать. Нет консенсуса, относительно того, что резервист в более уязвимом положении, чем гражданский человек, потому что он тоже в резерве формально. Однако опять тот же вопрос – сколько раз будешь идти на войну.

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А теперь выводы.

1. Из-за кризиса кадров у бизнеса есть невероятная возможность отблагодарить ветераном трудоустройством.

2. Государство может помочь ветераном переквалифицироваться, а бизнес – поддержать возмещением расходов на сопутствующие услуги для ветеранов, которые государство объективно не может организовать качественно.

3. Нужно больше привлекать женщин к работе. Я до сих пор не понимаю природы проблемы о низкой вовлеченности их в работу. Откуда вообще такие средневековые предубеждения? Тем более когда нет обязательной мобилизации женщин. Давайте с этим что-то делать каждый на своем месте. В моих организациях всем руководят женщины, и я этим горжусь. Они мудрее меня.

4. Государству надо уже сейчас определиться с будущим военного, который станет ветераном. Будет ли он в резерве и если да – то как долго? Когда его могут еще раз позвать на войну? Когда будут давать эти ответы – надо помнить, что мы должны мотивировать этих людей оставаться в Украине.