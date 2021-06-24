Готов к введению военного положения, – Лукашенко отреагировал на санкции ЕС

24 июня 2021 , 16:27
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Источник:

"Белта"

Европейский Союз вновь ввел санкции против режима Александра Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал ЕС "мерзавцами" и заявил о готовности вводить в стране военное положение.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко остро прокомментировал очередной пакет ограничений от ЕС.

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Лукашенко разозлили санкции ЕС

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что никакого проседания на белорусских предприятиях в результате санкции не должно быть.

Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем,
– отметил политик.

Кроме того, Лукашенко допустил введение в стране военного положения. Это, по его мнению, поможет избежать спада экономики из-за новых ограничений.

Реакция Лукашенко на санкции ЕС смотрите видео

Новые санкции Евросоюза против Беларуси: что известно

  • ЕС 24 июня ввел новые секторальные санкции против Беларуси. Их ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в стране.
  • Ограничения касаются, в частности, калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.
  • Кроме того, санкции ограничивают доступ режима Лукашенко к европейским рынкам.
Автор: Наталія Пристанська