Готов к введению военного положения, – Лукашенко отреагировал на санкции ЕС

Европейский Союз вновь ввел санкции против режима Александра Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал ЕС "мерзавцами" и заявил о готовности вводить в стране военное положение.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко остро прокомментировал очередной пакет ограничений от ЕС.

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Лукашенко разозлили санкции ЕС

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что никакого проседания на белорусских предприятиях в результате санкции не должно быть.

Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем,

– отметил политик.

Кроме того, Лукашенко допустил введение в стране военного положения. Это, по его мнению, поможет избежать спада экономики из-за новых ограничений.

Реакция Лукашенко на санкции ЕС смотрите видео

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