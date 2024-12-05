Враг отрабатывает потенциальное форсирование Днепра, хочет сыграть дипломатично в "паузу", — ЦПД

Пока нет никаких сигналов, что Путин действительно готов прекратить войну. Российские захватчики на тренировочных полигонах отрабатывают потенциальное форсирование реки Днепр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко в телеграме.

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Россия рассматривает сценарий продолжения войны как базовый

Коваленко отметил, что на тренировочных полигонах оккупанты отрабатывают форсирование Днепра. Учитывая вливания в российский ВПК и попытки агрессора наращивать состав вооруженных сил, руководитель ЦПД пока не видит сигнала готовности Путина прекратить войну.

Пока что все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников даже несмотря на большие выплаты. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот,

— подчеркнул лейтенант.

Добавил, сейчас враг ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками военно-промышленного комплекса, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил. Кстати, согласно социологии, решение непопулярное даже для России.

Но учитывая, что Путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, складывается впечатление, что Кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатично в "паузу" для восстановления сил,

— подчеркнул Андрей Коваленко.

В то же время руководитель ЦПД отметил, на этом фоне позиция Украины очень четкая, — мир через силу. Добавил, жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами.