Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Россия по принципу империи никогда не остановится. Запад должен предоставлять Украине достаточное количество помощи для остановки российской агрессии.

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Готов ли Запад к сокрушительному поражению России

По словам Свитана, есть понимание того, что Россия, как империя, никогда не остановится пока не развалится. Также есть понимание того, что Советский Союз не развалили до конца: когда он распался, Россия имела в своем составе еще республики, которые нужно было бы отделить. В противном случае страна-агресскорка будет посягать на Европу, независимо от того, кто у власти.

Понимание этих процессов есть, также есть понимание видения выполнения задач, в том числе по развалу России. Это прослеживается во всех заявлениях лиц, которые ответственны за военные действия,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

По мнению Свитана, подобные заявления, как у Ллойда Остина, приведут к усилению поставок вооружения для ВСУ. Запад понимает, что с Россией все равно придется воевать до полного ее развала и уничтожения.

Так уж сложилось, что не в страны Балтии, а в Украину Российская империя с начала начала начала двигаться для будущего шага в Европу. Один из вариантов было развертывание боевых действий против стран Балтий, но Путин в последнюю минуту передумал,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Пока существует Россия, Европа всегда будет под угрозой, поэтому лучший вариант сейчас – усиление военной помощи Украине для остановки страны-агрессора.

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