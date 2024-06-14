Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Росія за принципом імперії ніколи не зупиниться. Захід повинен надавати Україні достатню кількість допомоги для зупинки російської агресії.

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Чи Захід готовий до нищівної поразки Росії

За словами Світана, є розуміння того, що Росія, як імперія, ніколи не зупиниться поки не розвалиться. Також є розуміння того, що Радянський Союз не розвалили до кінця: коли він розпався, Росія мала в своєму складі ще республіки, які потрібно було б відділити. В іншому випадку країна-агрескорка буде зазіхати на Європу, незалежно від того, хто є при владі.

Розуміння цих процесів є, також є розуміння бачення виконання завдань, в тому числі щодо розвалу Росії. Це прослідковується у всіх заявах лиць, які відповідальні за воєнні дії,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

На думку Світана, подібні заяви, як в Ллойда Остіна, приведуть до підсилення постачання озброєння для ЗСУ. Захід розуміє, що з Росією все одно прийдеться воювати до повного її розвалу та знищення.

Так вже склалось, що не в країни Балтії, а в Україну Російська імперія з початку почала рухатись для майбутнього кроку в Європу. Один з варіантів було розгортання бойових дій проти країн Балтій, але Путін в останню хвилину передумав,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Поки існує Росія, Європа завжди буде під загрозою, тому найкращий варіант зараз – посилення військової допомоги Україні для зупинення країни-агресорки.

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