Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Росія за принципом імперії ніколи не зупиниться. Захід повинен надавати Україні достатню кількість допомоги для зупинки російської агресії.
Дивіться також Росіянам стане важко: як літаки F-16 можуть використати на різних ділянках фронту
Чи Захід готовий до нищівної поразки Росії
За словами Світана, є розуміння того, що Росія, як імперія, ніколи не зупиниться поки не розвалиться. Також є розуміння того, що Радянський Союз не розвалили до кінця: коли він розпався, Росія мала в своєму складі ще республіки, які потрібно було б відділити. В іншому випадку країна-агрескорка буде зазіхати на Європу, незалежно від того, хто є при владі.
Розуміння цих процесів є, також є розуміння бачення виконання завдань, в тому числі щодо розвалу Росії. Це прослідковується у всіх заявах лиць, які відповідальні за воєнні дії,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
На думку Світана, подібні заяви, як в Ллойда Остіна, приведуть до підсилення постачання озброєння для ЗСУ. Захід розуміє, що з Росією все одно прийдеться воювати до повного її розвалу та знищення.
Так вже склалось, що не в країни Балтії, а в Україну Російська імперія з початку почала рухатись для майбутнього кроку в Європу. Один з варіантів було розгортання бойових дій проти країн Балтій, але Путін в останню хвилину передумав,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Поки існує Росія, Європа завжди буде під загрозою, тому найкращий варіант зараз – посилення військової допомоги Україні для зупинення країни-агресорки.
Захід підтримує Україну: останні новини
- Президенти України і США 13 червня підписали угоду про надання гарантій безпеки нашій державі. Байден наголосив, що США допоможуть забезпечити здатності України, а саме надавати зброю та боєприпаси.
- Угода між США та Україною говорить про те, що американська підтримка нашої держави спрямована на її перемогу. Мовиться дуже конкретно по системах Patriot, постачанню бойових ескадрилей, які включать F-16, але не обмежуються лише ними.
- Президент США Байден заявив, що 5 країн підтримали передачу систем Patriot Україні. Тим країнам, які також очікують на поставки систем ППО від США, все ж доведеться зачекати. Все, що мають США, вони будуть передавати нашій країні.