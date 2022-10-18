Готова ли энергосистема Украины к чрезвычайным ситуациям: ответ эксперта
Российская армия периодически наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Наше государство готовилось к этому, но не все так просто.
В этой связи специалисты убеждены, что украинцам нужно готовиться к сложной зиме. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 канала рассказал, готова ли энергосистема Украины к повторным атакам и чрезвычайным ситуациям.
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По его словам, следует учитывать и тот факт, что большинство объектов украинской энергосистемы построили еще в советское время. При их проектировании учитывалась и возможность войны или обстрелов.
Благодаря этому, даже после обстрелов и разрушений, если восстановить, то они одинаково работают. Иногда даже удивляешься, как может практически разрушенный объект возобновить свое функционирование буквально через несколько часов после ракетного удара,
– сказал Рябцев.
То есть запас надежности есть. Вместе с тем понятно, что он не безграничен. Поэтому Украине нужна противовоздушная оборона от наших союзников.
"У нас есть силы сбивать по меньшей мере половину крылатых ракет и большинство беспилотных аппаратов. Однако нужно больше ПВО. Также напомню, что делать это самостоятельно не стоит", – подчеркнул эксперт.
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Отопительный сезон в Украине: главное
- Украинцев ожидает, пожалуй, самая сложная зима за все годы независимости. В правительстве заверили, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя.
- Однако температурный минимум в жилых помещениях зимой будет понижен до 16 градусов. Дело в том, что газ и уголь следует использовать экономно.
- Также украинцев призвали продолжить экономить энергию. Это необходимо для проведения ремонтных работ и избежания плановых отключений. Так, потребление электроэнергии с 17 до 22 часов должно быть уменьшено на 25% – это касается не только бытового использования, но и предпринимателей.