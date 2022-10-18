У зв'язку з цим фахівці переконані, що українцям потрібно готуватися до складної зими. Експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 каналу розповів, чи готова енергосистема України до повторних атак на надзвичайних ситуацій.

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За його словами, варто враховувати й той факт, що більшість об'єктів української енергосистеми збудували ще за радянських часів. Під час їхнього проєктування враховувалася й можливість війни або обстрілів.

Завдяки цьому, навіть після обстрілів та руйнувань, якщо відновити, то вони однаково працюють. Іноді навіть дивуєшся, як може практично зруйнований об'єкт відновити своє функціонування буквально за декілька годин після ракетного удару,

– сказав Рябцев.

Тобто, запас надійності є. Разом з тим зрозуміло, що він не безмежний. Тож з огляду на це Україні потрібна протиповітряна оборона від наших союзників.

"У нас є сили збивати щонайменше половину крилатих ракет та більшість безпілотних апаратів. Однак потрібно більше ППО. Також нагадаю, що робити це самостійно не варто", – вкотре наголосив експерт.

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