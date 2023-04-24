Российские войска плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ: в ISW объяснили, что об этом свидетельствует
Источник:ISW
Все больше источников сообщают о том, что украинская армия готовится к очередному контрнаступлению. Вместе с тем аналитики считают, что российские оккупанты имеют плохую подготовку для того, чтобы сдерживать Вооруженные Силы.
В Институте изучения войны утром 24 апреля опубликовали традиционную сводку информации. Среди прочего, там намекнули, что вражеские воины в последние месяцы осуществляли безрезультатные тактические наступления и совсем "забыли" подготовиться к контрнаступлению наших защитников.
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Враг не имеет опыта обороны
Как пишут эксперты, российские оккупанты предпочитают небольшие фронтовые атаки, чтобы получить постепенные тактические успехи и укрепить эти самые небольшие успехи на ограниченных участках фронта. Собственно, такие операции не требуют особого вовлечения в процесс командования "второй армии мира".
В то же время оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют привлеченной и тщательной отработки командования и управления большими подразделениями и большими территориями,
– убеждены в ISW.
Кроме того, в сообщении говорится, что украинские силы, которые будут осуществлять контрнаступление на большей площади территорий, чем сектора атак, на которых обычно сосредотачивались российские командиры.
Поэтому и вражеским генералам, очевидно, придется полагаться на все свои части и подразделения и привлекать их к обороне, что будет очень непросто.
Опыт боевых действий, который имеют большинство российских тактических и даже оперативных командиров, вряд ли хорошо подготовит их к вызовам, с которыми они могут столкнуться (при контрнаступлении ВСУ – 24 Канал),
– говорится в источнике.
Очевидно, российские оккупанты могли бы иметь определенный успех, если бы подразделения их армии были сплоченными и действовали вместе. Однако очень маловероятно, что это вообще возможно, ведь, как констатировали в ISW, все чаще можно услышать сетования бойцов "второй армии мира" по поводу ненадлежащих условий быта на фронте, пренебрежительного отношения к ним командиров и т.д.
Потери России и взрывы в Крыму: актуальное
- Напомним, что по состоянию на утро 24 апреля от 24 февраля 2023 года ВСУ было ликвидировано 187 080 вражеских бойцов, а также 3 683 танка, более 7 тысяч боевых бронированных машин и 539 РСЗО.
- В то же время, было неспокойно ночью 24 апреля в пока еще оккупированном Крыму. Собственно, в Севастополе были слышны взрывы.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк иронически заметила, что "недаром же враг окопы рыл" на полуострове. Вот они и пригодились.