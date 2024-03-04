Готова ли Россия и дальше терять самолеты ради тактических успехов на фронте: анализ ISW
Источник:ISW
Россия была вынуждена значительно снизить активность авиации на Востоке Украины на фоне недавних потерь. Как долго продлится эта вынужденная пауза, пока не могут сказать даже аналитики.
Аналитики Института изучения войны ISW в актуальном отчете, комментируя “самолетопад” россиян, заметили, что у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага “на дальних подступах”.
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Россия теряет свою авиацию
Вечером 2 марта после сбития еще двух Су-34 активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась. Представитель Воздушных сил Юрий Гнат отметил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта.
Важно! По подсчетам аналитиков, с 17 февраля и до сегодняшнего дня оккупационные войска потеряли 15 самолетов.
В общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать "паузу" на значительные периоды времени.
Эксперты ISW также отметили, что россияне могут смириться с ростом потерь в авиации и продолжить атаковать КАБами для поддержки российских наступательных операций.
Но при таком сценарии российское командование возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.
Больше о потерях врага
- Кроме истребителей, Россия потеряла два самолета РДЛО А-50. По данным украинской разведки, у России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.
- Сбитие самолетов сказалось на ситуации на поле боя. В частности, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что количество запусков управляемых авиационных бомб сейчас намного уменьшилось.