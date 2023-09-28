У Зеленского оценили готовность Украины к зиме и возможность блэкаута
Россия использует геноцидные практики ведения боевых действий – атакует гражданское население и критическую инфраструктуру. Однако Украина подготовилась к зиме и защите инфраструктуры.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк 24 Каналу заявил, что у России всегда есть инструмент масштабно бить по гражданскому населению и критической инфраструктуре. В то же время он отметил, что нельзя сказать, что ко всему есть стопроцентная подготовка.
К теме Уникальные решения, инженерные укрепления: Кудрицкий рассказал, как защитят энергообъекты Украины
"Да, мы сегодня иначе все это воспринимаем. Не готов сказать, что мы там тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война", – сказал Подоляк.
Однако у Украины есть большой опыт прошлого года и есть определенная работа по защите инфраструктуры. Также для этого есть дополнительные возможности – вооруженные и инфраструктурные.
По словам советника руководителя ОП, опыт диспетчеризации в прошлом году также позволяет делать все, чтобы не было разорванной магистральной энергосети. Так можно избежать локальных или глобальных блэкаутов.
Если говорить о критической инфраструктуре, то Россия концентрирует удары по генерации, магистральной сети и трансформаторам. Последние – дефицитный товар. Ведь рынка трансформаторов нет, а продукцию изготовляют под заказ.
Мы к этому в значительной степени готовы,
– подчеркнул Подоляк.
В то же время Украина говорит с партнерами по поводу дополнительных систем противоракетной обороны.
Насколько Украина подготовилась к зиме и ударам по критической инфраструктуре: смотрите видео
Процедуры запущены
Обломки дронов и ракет, которыми Россия постоянно атакует Юг Украины, падают на территории Румынии. Советник руководителя Офиса Президента убежден, что было бы неплохо, чтобы румыны активировали 4 статью НАТО о консультациях.
Все, чтобы в рамках этих консультаций заявили, что необходимо увеличить возможности украинской противоракетной обороны на Южном направлении. Для того чтобы на территории Румынии не падали обломки или не залетали ракеты и БПЛА.
"Мне кажется, что такие процедуры уже идут, они запущены", – сказал Михаил Подоляк.
С одной стороны, Украина отмечает, что нужно увеличить количество систем противоракетной обороны. А с другой стороны, европейские страны – соседи Украины – также могут говорить об этом на разных уровнях.
Я думаю, что мы все же систему (ПРО – 24 Канал) достроим. В частности, в рамках защиты от геноцидных практик России и ракетных атак по гражданскому населению,
– убежден советник руководителя Офиса Президента.
Двусторонняя игра
По территории страны-агрессора "работают" её граждане, которые там находятся. В России достаточно активная и эффективная сеть. А количество эффективных действий по военных и критических объектах врага постоянно растет.
"Безусловно, это не прошлый год. Для России это нужно осознать. Это двусторонняя игра. Уже этот год будет существенно отличаться для России от прошлого года", – подчеркнул Подоляк.
Подготовка энергетики к возможным атакам
- Россия может дальше бить по украинской энергетике. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина обеспечила многоуровневую защиту энергообъектов.
- Нашему государству может не хватить электроэнергии на зиму только в том случае, если враг будет обстреливать Украину. В настоящее время идет подготовка к самым худшим сценариям.
- Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что спрогнозировать последствия ракетных обстрелов достаточно сложно. К зиме готовится оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей. Также готовится система ПВО и инженерные укрепления. Вероятность отключения света будет зависеть именно от атак оккупантов.
- Если россияне этой зимой будут бить по энергетической инфраструктуре, то Украина будет отвечать. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.