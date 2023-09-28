У Зеленского оценили готовность Украины к зиме и возможность блэкаута

Россия использует геноцидные практики ведения боевых действий – атакует гражданское население и критическую инфраструктуру. Однако Украина подготовилась к зиме и защите инфраструктуры.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк 24 Каналу заявил, что у России всегда есть инструмент масштабно бить по гражданскому населению и критической инфраструктуре. В то же время он отметил, что нельзя сказать, что ко всему есть стопроцентная подготовка.

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"Да, мы сегодня иначе все это воспринимаем. Не готов сказать, что мы там тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война", – сказал Подоляк.

Однако у Украины есть большой опыт прошлого года и есть определенная работа по защите инфраструктуры. Также для этого есть дополнительные возможности – вооруженные и инфраструктурные.

По словам советника руководителя ОП, опыт диспетчеризации в прошлом году также позволяет делать все, чтобы не было разорванной магистральной энергосети. Так можно избежать локальных или глобальных блэкаутов.

Если говорить о критической инфраструктуре, то Россия концентрирует удары по генерации, магистральной сети и трансформаторам. Последние – дефицитный товар. Ведь рынка трансформаторов нет, а продукцию изготовляют под заказ.

Мы к этому в значительной степени готовы,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время Украина говорит с партнерами по поводу дополнительных систем противоракетной обороны.

Насколько Украина подготовилась к зиме и ударам по критической инфраструктуре: смотрите видео

Процедуры запущены

Обломки дронов и ракет, которыми Россия постоянно атакует Юг Украины, падают на территории Румынии. Советник руководителя Офиса Президента убежден, что было бы неплохо, чтобы румыны активировали 4 статью НАТО о консультациях.

Все, чтобы в рамках этих консультаций заявили, что необходимо увеличить возможности украинской противоракетной обороны на Южном направлении. Для того чтобы на территории Румынии не падали обломки или не залетали ракеты и БПЛА.

"Мне кажется, что такие процедуры уже идут, они запущены", – сказал Михаил Подоляк.

С одной стороны, Украина отмечает, что нужно увеличить количество систем противоракетной обороны. А с другой стороны, европейские страны – соседи Украины – также могут говорить об этом на разных уровнях.

Я думаю, что мы все же систему (ПРО – 24 Канал) достроим. В частности, в рамках защиты от геноцидных практик России и ракетных атак по гражданскому населению,

– убежден советник руководителя Офиса Президента.

Двусторонняя игра

По территории страны-агрессора "работают" её граждане, которые там находятся. В России достаточно активная и эффективная сеть. А количество эффективных действий по военных и критических объектах врага постоянно растет.

"Безусловно, это не прошлый год. Для России это нужно осознать. Это двусторонняя игра. Уже этот год будет существенно отличаться для России от прошлого года", – подчеркнул Подоляк.

Подготовка энергетики к возможным атакам