Готова приютить еще больше: Великобритания приняла 3 тысячи беженцев из Афганистана

Ряд стран согласился принять беженцев из Афганистана, где талибы захватили власть. Теперь согласилась и Великобритания.

Страна уже приняла 3 тысячи человек. Вскоре планирует приютить еще 20 тысяч. В Лондоне признали, что сейчас всех желающих не удалось эвакуировать.

Обратите внимание Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану

В Великобританию смогли убежать люди, которые работали с военными, в частности переводчики и их семьи. В первый год государство предложит поселиться более 5 тысячам лицам. Приоритет отдадут в частности женщинам и детям.

Реакция страны на нападение талибов

Государство 17 августа сообщило, что намерено отправить в Афганистан 200 военнослужащих, чтобы они помогли эвакуировать население.

Поэтому количество военных в регионе увеличится до 900 человек. Сейчас их там только 100. О месте расположения военных пока не сообщили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он отметил, что следует срочно созвать заседание "Большой семерки".

Какие страны уже приютили беженцев из Афганистана

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что государство категорически не сможет принять всех желающих переселенцев из Афганистана. Она объяснила, что важно оказать помощь соседним странам, куда будут прибывать беженцы, прежде всего из Пакистана.

Канада сообщила, что готова приютить беженцев. Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино заметил, страна готова принять до 20 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил эвакуацию именно граждан Украины.