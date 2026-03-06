Готовил двойной теракт в Киеве: СБУ задержала иностранца, которого завербовали россияне

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в Киеве. Правоохранителям удалось задержать российского агента, который готовил сразу два взрыва в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что планировал злоумышленник?

По информации СБУ, злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина. Далее террорист планировал дистанционно взорвать бомбу в момент, когда военный подойдет к машине.

После прибытия на место происшествия экстренных служб также должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта по месту жительства, когда он снаряжал самодельное взрывное устройство мобильными телефонами для удаленной активации,

– сообщили правоохранители.