Бывшие "антимайдановцы" готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области
Источник:СБУ
Одесситы "сливали" информацию о железнодорожной инфраструктуре региона агентам ФСБ. Свою антиукраинскую позицию они проявляли еще со времен Революции Достоинства и были участниками одесского "Антимайдана".
Агентурную группу ФСБ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Предатели планировали удары, что частично бы остановили движение поездов в Одесской области.
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Руководителем агентурной группы был участник "Антимайдана"
Главой агентурной группы был одессит, который работал инструктором по рукопашному и ножевому бою. Ранее он был одним из активистов одесского "Антимайдана".
Предатель лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. Вместе с ним "работал" его близкий родственник. Они должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.
Рашисты планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей,
– пишут в СБУ.
Кроме того, глава агентурной группы был администратором группы сторонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей, где организовал сбор средств для войск террористических "Л/ДНР". Также он создавал и распространял материалы с призывом к захвату власти и изменению границ территории Украины.
"Он делал это через ресурс Novorus.info – так называемое "центральное информагентство "Новороссии", – добавляют в Службе безопасности Украины.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. "Руководителю" группы грозит заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой, а его родственнику – до 5 лет лишения свободы.
СБУ получила доказательства сотрудничества одесситов с ФСБ / Фото СБУ
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