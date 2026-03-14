Готовили пуски ракет по Украине: ССО показали эффектные удары по российским "Искандерам"
- Украинские военные нанесли удар по российским пусковым установкам "Искандеров" в оккупированном Крыму.
- Кроме того, украинские силы обнаружили и атаковали пункт хранения пусковых установок в поселке Курортное.
Ночью 14 марта украинские военные нанесли deep strike по временно оккупированному Крыму. Во время операции они ударили по российским пусковым установкам "Искандеров".
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
Смотрите также Украина вывела из строя российский железнодорожный паром "Славянин" и повредила судно "Авангард"
Что известно об атаках на пусковые установки "Искандеров"?
ССО ВСУ дальнобойными дронами ударили по пусковым установкам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Военные рассказали, что одну из них уничтожили вблизи села Вишневое на ВОТ Крыма.
Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и находилась замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж,
– добавили оборонцы.
Пока россияне готовили обстрел, несколько украинских дронов поразили установку. Затем произошла вторичная детонация боекомплекта, сообщили в ССО ВСУ.
Удар по "Искандерам", которые могли атаковать Украину: смотрите видео
Кроме того, украинские военные обнаружили и успешно атаковали пункт хранения пусковых установок ОТРК "Искандер" в поселке Курортное. Удалось это благодаря разведданным местных партизан.
Недавние потери России на войне
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки 13 марта российская армия потеряла, в частности, 810 окупантов, 52 артсистемы и одно средство ПВО.
В ГУР МО заявили о выведении из строя российского железнодорожного парома "Славянин". Также украинские спецназовцы повредили вражеское судно "Авангард".
Эксклюзивно для 24 Канала комбат беспилотных систем "Сапсаны" 30-й ОМБр Михаил Трач рассказал, что россияне пытаются продвигаться за непогоды. Однако когда благоприятная погода, украинские защитники находят врага и уничтожают его