Готовили пуски ракет по Украине: ССО показали эффектные удары по российским "Искандерам"

Ночью 14 марта украинские военные нанесли deep strike по временно оккупированному Крыму. Во время операции они ударили по российским пусковым установкам "Искандеров".

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что известно об атаках на пусковые установки "Искандеров"?

ССО ВСУ дальнобойными дронами ударили по пусковым установкам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Военные рассказали, что одну из них уничтожили вблизи села Вишневое на ВОТ Крыма.

Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и находилась замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж,

– добавили оборонцы.

Пока россияне готовили обстрел, несколько украинских дронов поразили установку. Затем произошла вторичная детонация боекомплекта, сообщили в ССО ВСУ.

Удар по "Искандерам", которые могли атаковать Украину: смотрите видео

Кроме того, украинские военные обнаружили и успешно атаковали пункт хранения пусковых установок ОТРК "Искандер" в поселке Курортное. Удалось это благодаря разведданным местных партизан.

