Подготовились уже несколько суток назад: Зеленский предупредил об угрозе массированной атаки

Россия готова к очередному массированному обстрелу Украины. Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

Президент сообщил, что заслушал доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

Какова вероятность массированной атаки 30 июля?

Известно, что враг еще несколько суток тому назад закончил подготовку к массированной атаке. Есть большая вероятность, что именно этой ночью удар будет совершен.

Пожалуйста, во всех регионах Украины учитывайте сегодня сигналы воздушной тревоги и берегите себя,

– отметил политик.

Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны полностью осознавать ситуацию, ведь от их готовности передавать ракеты для систем ПВО напрямую зависит жизнь людей.

По его словам, в первую очередь это касается США и других стран, у которых есть ракеты для комплексов Patriot и могут усилить украинскую противовоздушную оборону.

К слову, в Центре противодействия дезинформации тоже предупредили о вероятности массированного удара 30 июля.

По данным мониторов, угроза обстрела нависла над всеми регионами Украины. В первую очередь, над Киевом и западными областями.

Около 20:00 мониторы писали о том, что Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-160. Кроме того, отмечалось, что в течение суток враг планирует передислокацию на аэродром "Оленья" 8 бортов Ту-95 МС.