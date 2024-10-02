Готовим максимальные результаты для государства на осень, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам в 952 день войны. Он рассказал о докладе главы СВР и подготовке к "Рамштайну". Также президент говорил с Сырским.

В среду, 2 октября, президент Украины провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки. А также подписал решение СНБО, в котором предлагают выделить в бюджете на 2025 год не менее 26,3% ВВП на сектор безопасности и обороны.

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Зеленский заслушал доклад главы СВР

Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи – и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики,

– сообщил гарант.

На осень должны быть максимальные результаты

"Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайна", военные, Офис, дипломаты – все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, – все это обеспечим. С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", – рассказал Зеленский.

Несколько разговоров с Сырским о Донецкой области

Президент сказал, что за день несколько раз говорил с Главкомом.

Прежде всего – по Донетчине, по направлениям, где сейчас особенно трудно. Спасибо каждой нашей боевой бригаде за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Еженедельно несмотря ни на что наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это главное – истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию. Очень нуждаемся в этой решимости от партнеров. Дальнобойности,

– подчеркнул он.

Украинский лидер поблагодарил всех в мире, кто понимает, что давления на Россию сейчас мало.

"И именно поэтому – только поэтому – российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше", – объяснил Зеленский.

"Шахеды" и ракеты следует сбивать совместно с другими странами

Президент вспомнил ночную атаку по Одесской области, когда "Шахеды" ударили по обычной гражданской инфраструктуре – паромному терминалу, грузовикам, складу с зерном.

Именно то, что российские террористы всегда воспринимают как мишень – продовольственная безопасность региона и мира. Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе,

– в очередной раз подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил страны, которые действительно помогают Украине с ПВО, и особенно Румынию – за Patriot. По его убеждению, совместно, сбивая дроны и ракеты во взаимодействии, можно достичь еще большей эффективности.

"Мы можем вообще положить конец российскому террору", – сказал Зеленский.

Встреча с Самантой Пауэр

"Сегодня же говорили о восстановлении в Украине, о строительстве укрытий с Самантой Пауэр, руководительницей USAID – американского Агентства по международному развитию. Сейчас, перед зимой, очень важно ускориться с реализацией всех имеющихся проектов – защитных в энергетике, безопасности в общинах – для школ, для больниц. На всех уровнях мы должны быть эффективными – и в Украине, и в отношениях с нашими партнерами, и у партнеров – в понимании перспектив", – завершил свое обращение президент.