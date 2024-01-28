Украина станет еще сильнее, – Зеленский заинтриговал графиком встреч на новой неделе

Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением. Президент сообщил, что на этой неделе запланированы важные встречи, которые усилят Украину.

Глава государства начал свое обращение с благодарности украинским военным, которые держат фронт от Купянска до Крынок.

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Новые договоренности

Также президент анонсировал новые встречи с международными партнерами на этой неделе. Они касаются позиций Украины в Европе, отношений с ЕС, а также международных институтов.

Зеленский выразил уверенность, что по итогам новой недели можно будет сказать, что Украина стала еще сильнее.

Это важно, чтобы каждая неделя придавала нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям – больше устойчивости в снабжении оружием, снарядами и техникой,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент также сообщил о подготовке новых оборонных пакетов для военных.

Зеленский отметил важность того, чтобы договоренности работали, а "стойкость наших воинов базировалась на стойкости наших партнеров".

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Глава государства подвел итоги января. Зеленский рассказал о семи достижениях.