Украина станет еще сильнее, – Зеленский заинтриговал графиком встреч на новой неделе
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением. Президент сообщил, что на этой неделе запланированы важные встречи, которые усилят Украину.
Глава государства начал свое обращение с благодарности украинским военным, которые держат фронт от Купянска до Крынок.
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Новые договоренности
Также президент анонсировал новые встречи с международными партнерами на этой неделе. Они касаются позиций Украины в Европе, отношений с ЕС, а также международных институтов.
Зеленский выразил уверенность, что по итогам новой недели можно будет сказать, что Украина стала еще сильнее.
Это важно, чтобы каждая неделя придавала нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям – больше устойчивости в снабжении оружием, снарядами и техникой,
– подчеркнул украинский лидер.
Президент также сообщил о подготовке новых оборонных пакетов для военных.
Зеленский отметил важность того, чтобы договоренности работали, а "стойкость наших воинов базировалась на стойкости наших партнеров".
Каких успехов Украина добилась за первый месяц нового года
Глава государства подвел итоги января. Зеленский рассказал о семи достижениях.
- Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Британией. Кроме того, продолжаются переговоры о новых договорах по безопасности, и не только со странами ЕС.
- Перезагрузка отношений с Польшей. В частности, решение проблем на границе, а также присоединение страны к декларации по безопасности "Группы семи".
- Началась подготовка Украины к вступлению в ЕС, а именно процесс скрининга украинского законодательства.
- Есть договоренность по организации Швейцарией первого Саммита мира на уровне лидеров.
- В этом месяце у Украины были поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО. В ходе "Рамштайна" некоторые страны анонсировали новые пакеты поддержки.
- Продолжается работа по решению вопроса конфискации российских активов.
- Готовятся новые санкции ЕС против России.