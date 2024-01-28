Глава держави розпочав своє звернення із подяки українським військовим, які тримають фронт від Куп'янська до Кринок.

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Нові домовленості

Також президент анонсував нові зустрічі з міжнародними партнерами цього тижня. Вони стосуються позицій України в Європі, стосунків з ЄС, а також міжнародних інституцій.

Зеленський висловив впевненість, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала ще сильнішою.

Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки,

– підкреслив український лідер.

Також президент повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для військових.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб домовленості працювали, а "стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів".

Яких успіхів Україна досягла за преший місяць нового року

Глава держави підбив підсумки січня. Зеленський розповів про сім досягнень.