Глава держави розпочав своє звернення із подяки українським військовим, які тримають фронт від Куп'янська до Кринок.
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Нові домовленості
Також президент анонсував нові зустрічі з міжнародними партнерами цього тижня. Вони стосуються позицій України в Європі, стосунків з ЄС, а також міжнародних інституцій.
Зеленський висловив впевненість, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала ще сильнішою.
Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки,
– підкреслив український лідер.
Також президент повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для військових.
Зеленський наголосив на важливості того, щоб домовленості працювали, а "стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів".
Яких успіхів Україна досягла за преший місяць нового року
Глава держави підбив підсумки січня. Зеленський розповів про сім досягнень.
- Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією. Крім того, тривають переговори про нові договори з безпеки, і не лише з країнами ЄС.
- Перезавантаження стосунків з Польщею. Зокрема, вирішення проблем на кордоні, а також доєднання країни до безпекової декларації "Групи семи".
- Почалася підготовка України до вступу у ЄС, а саме процес скринінгу українського законодавства.
- Є домовленість щодо організації Швейцарією першого Саміту миру на рівні лідерів.
- Цього місяця Україна мала постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. У ході "Рамштайну" деякі країни анонсували нові пакети підтримки.
- Триває робота щодо вирішення питання конфіскації російських активів.
- Готуються нові санкції ЄС проти Росії.