"Готовимся к наступлению": бойцы терробороны из Энергодара передали оккупантам "поздравления": видео

Бойцы терробороны из Энергодара, которые сейчас на фронте, поздравили город с праздником и передали оккупантам "Пламенный привет". Военные говорят, что готовятся к наступлению.

Видео с приветствием бойцов 113-го батальона терробороны Энергодара опубликовал городской голова Дмитрий Орлов. Глава Запорожской ОВА также присоединился к поздравлениям.

На тему На Запорожье ВСУ пошли в контрнаступление и сорвали планы россиян, – Арестович

Военные с терробороны поддержали своих людей и поздравили с днем города .

Мы знаем, как вам сложно жить в оккупации. Поэтому мы можем пожелать вам только терпения и терпения. Сейчас мы защищаем город Запорожье, но мы готовимся к наступлению и мы ждем приказа на наступление. Украина будет уволена! Энергодар будет уволен,

– заявили бойцы терробороны.

Защитники из Энергодара также обратились к оккупантам.

Они предупредят их о том, что за каждый разрушенный город, за каждого убитого и младенца – российские захватчики понесут ответственность. "Мы скоро придем за вами", - добавили бойцы.

Бойцы терробороны из Энергодара передали оккупантам "поздравления": видео



Военные закончили видео словами, что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Энергодар – это Украина.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух добавил , что Энергодар 52-й год встречает в особых, очень сложных условиях.

"Но, несмотря на агрессию российского оккупанта, Энергодар остается энергетическим сердцем всей Запорожской области и дарит свет и тепло миллионам украинских домов". – сказал он.

Чиновник не сомневается, что Энергодар будет уволен и совместными усилиями украинцы выгонят врага.

Что происходит в оккупированном Энергодаре: последние новости

Город Энергодар сейчас находится под российской оккупацией. Однако местное население оказывает сильное сопротивление. К примеру, после похищения начальника пожарно-спасательного отряда Энергодара Виталия Трояна местные пожарные вышли на митинг, который силой разогнали кафиры.

11 июня украинские партизаны во временно оккупированном Энергодаре уничтожили двух оккупантов . Враги патрулировали город.

В Энергодаре местный гауляйтер Андрей Шевчик "получил привет" в виде взорванной двери подъезда. После этого предатель оказался в больнице.

Следует вспомнить, что во временно оккупированном городе находится крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией" приведут к тому, что Украина остановит ее работу . Однако это возможно при полной потере контроля над ЗАЭС со стороны Украины.

31 мая глава "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что россияне знают о мощности такого объекта, как АЭС. Понимая, что Украина не ударит по станции , кафиры устроили там военную базу .

Видео по теме – россияне ворвались в квартиру мэра Энергодара