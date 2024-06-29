Вряд ли откажутся от своей тактики: может ли Россия готовить наступление на Юге

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что Россия готовит на Юге наступление, которое может произойти на любом участке, – от Донецкой области до Херсонщины. Облегчить подготовку должна железная дорога на оккупированной территории.

В то же время есть данные, что Россия перебрасывает силы и средства с Южного направления на север Харьковщины. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп проанализировал 24 Каналу вышесказанную информацию и ответил, что будет указывать на вражескую подготовку к наступательным действиям на Юге.

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О тактике россиян

Давид Шарп рассказал, что Россия сейчас применяет тактику "малых групп". Когда небольшими силами на ряде участков один за другим осуществляет атаки. Таким образом оккупанты ищут слабое место и пытаются вытеснить украинских военных со своих позиций. Здесь можно сделать множество ошибок и исправить их, поэтому враг вряд ли откажется от такого метода.

Исключение – развертывание огромной группировки на каком-то участке фронта. Тогда можно предположить, что готовится наступление. Об этом может узнать разведка или данные сольют в сеть. К примеру, большие силы с Южного направления перебрасываются на Восточный фронт – это подготовка к каким-то дополнительным наступательным действиям.

По Югу – если бы россияне имели резервы, то могли бы наступать. Однако нужно знать, где они располагаются и сколько их. Сейчас можно ожидать только давление и отдельные локальные удары. Поскольку основные силы Россия сосредоточила в районе Торецка, Часового Яра, Купянска, на Покровском и Харьковском направлениях.

У них не так много резервов, одновременно много точек приложения усилий. Поэтому о Юге пока ничего не известно, по крайней мере учитывая открытые источники,

– отметил военный обозреватель.

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Как уничтожить железную дорогу

По словам Шарпа, когда железная дорога активно работает, это безусловно упрощает логистику российской армии и позволяет достаточно быстро перебрасывать резервы и крупные партии боеприпасов на те или иные участки фронта.

В то же время уничтожить вражеское железнодорожное сообщение сложно. Если нанести удар по путям, оккупанты смогут их быстро восстановить. Поэтому нужно искать места, где решение проблем займет много времени. К примеру, снести мост. Пока его будут восстанавливать, железная дорога не будет работать.

Если железная дорога ровная, то есть без мостов, это большая проблема. Однако можно на нее постоянно влиять и делать сообщение неудобным. Можно атаковать эшелоны. Но нужно уметь на большой дистанции уничтожать цели, которые движутся. Необходима разведка в реальном времени и средства, которые способны поражать такие объекты,

– отметил военный обозреватель.

"Влиять на дорогу диверсионными операциями, которые хоть выводят ее из строя не надолго, но на постоянной основе. Также атаковать какие-то небольшие мосты, какие-то железнодорожные узлы. Это все должно происходить непрерывно. Тогда "жизнедеятельность" железной дороги может стать проблематичной", – добавил он.