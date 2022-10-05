В Беларуси военкоматы заработали активнее: готовятся ли там к мобилизации и наступлению

Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины, однако якобы "не посылают туда своих военных". Вместе с тем военкоматы в стране начали работать активнее.

Об этом 24 каналу сказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Более того, есть признаки, что Беларусь готовится к приезду российских "мобиков", чтобы их учили перед отправлением на войну в Украину.

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Поэтому, несмотря на то, что белорусский самопровозглашенный президент заверил, что мобилизацию проводить не будут, определенные признаки наблюдаются.

В Беларуси есть повышенная активность деятельности военкоматов. Они сверяют документы, кому-то присылают. То есть, организуют работу,

– сказал Калиновский.

Он предположил, что, может быть, таким образом готовятся к очередному призыву. Что касается полномасштабной мобилизации, то готовность на том же уровне, что и в России.

"Однако эта мобилизация не касается белорусов. Думаю, что это не имело бы смысла, поскольку формально белорусские солдаты не участвуют в войне", – добавил он.

Гипотетически, Путин бы этого хотел. Однако он не дождался участия регулярных войск Беларуси в войне против Украины, потому и объявил эту "частичную" мобилизацию в России. То есть, живой силы "пушечного мяса" ему уже хватает.

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Калиновский считает, что Кремль окончательно потерял надежду на участие белорусов в полномасштабной войне.

Лукашенко заговорил о необычной "мобилизации"

Президент Беларуси призвал "мобилизовать всех" на сбор урожая, подчеркнув, что говорится, в частности, о школьниках. Да, Лукашенко хочет "мобилизовать студентов, рабочих, государственных служащих и других людей", чтобы собрать урожай.

Кстати, ранее Лукашенко приехал в Россию и заговорил о настоящей мобилизации и сбежавших из страны-агрессора.