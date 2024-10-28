На авиабазе "Оленья" снова увеличено количество Ту-95МС: сколько сейчас бортов снаряжены ракетами
Враг продолжает тренировки бортов Ту-95МС. Российские войска постоянно перемещают стратегическую авиацию и несколько бортов снаряжены крылатыми ракетами.
Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking. Также там опубликовали новые спутниковые снимки аэродрома "Оленья", передает 24 Канал.
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Новые спутниковые снимки аэродрома "Оленья"
Мониторинговый телеграм-канал сообщил, что враг продолжает тренировки бортов Ту-95МС. За последнюю неделю произошел ряд передислокаций бортов:
- 25 октября – 1 борт с аэродрома "Украинка" (Амурская область),
- 25 октября – 2 борта с аэродрома "Энгельс-2" (Саратовская область),
- 26 октября – 1 борт с "Энгельс-2".
Все самолеты стратегической авиации перелетели на авиабазу "Оленья". Поэтому, на этом аэродроме сейчас находится 13 бортов Ту-95МС.
Самолеты Ту-95МС на аэродроме "Оленья" / Фото Tracking
Самолеты Ту-95МС на аэродроме "Оленья" / Фото Tracking
В то же время мониторинговый телеграм-канал отмечает, что общее количество бортов Ту-95МС на всех аэродромах не увеличилось, ведь произошла лишь передислокация.
По состоянию на 12:00 28 октября на трех российских аэродромах есть 18 единиц Ту-95МС:
- "Оленья" – 13 бортов Ту-95МС.
- "Энгельс-2" - 2 борта Ту-95МС
- "Дягилево" - 3 борта Ту-95МС.
Вместе с тем, несмотря на учения, по меньшей мере 12 бортов стратегической авиации Ту-95МС могут быть оснащены крылатыми ракетами типа Х-101.