На авиабазе "Оленья" снова увеличено количество Ту-95МС: сколько сейчас бортов снаряжены ракетами

Враг продолжает тренировки бортов Ту-95МС. Российские войска постоянно перемещают стратегическую авиацию и несколько бортов снаряжены крылатыми ракетами.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking. Также там опубликовали новые спутниковые снимки аэродрома "Оленья", передает 24 Канал.

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Новые спутниковые снимки аэродрома "Оленья"

Мониторинговый телеграм-канал сообщил, что враг продолжает тренировки бортов Ту-95МС. За последнюю неделю произошел ряд передислокаций бортов:

25 октября – 1 борт с аэродрома "Украинка" (Амурская область),

25 октября – 2 борта с аэродрома "Энгельс-2" (Саратовская область),

26 октября – 1 борт с "Энгельс-2".

Все самолеты стратегической авиации перелетели на авиабазу "Оленья". Поэтому, на этом аэродроме сейчас находится 13 бортов Ту-95МС.



Самолеты Ту-95МС на аэродроме "Оленья" / Фото Tracking



Самолеты Ту-95МС на аэродроме "Оленья" / Фото Tracking

В то же время мониторинговый телеграм-канал отмечает, что общее количество бортов Ту-95МС на всех аэродромах не увеличилось, ведь произошла лишь передислокация.

По состоянию на 12:00 28 октября на трех российских аэродромах есть 18 единиц Ту-95МС:

"Оленья" – 13 бортов Ту-95МС.

"Энгельс-2" - 2 борта Ту-95МС

"Дягилево" - 3 борта Ту-95МС.

Вместе с тем, несмотря на учения, по меньшей мере 12 бортов стратегической авиации Ту-95МС могут быть оснащены крылатыми ракетами типа Х-101.