Есть подозрительные движения: какая вероятность российских попыток наступать на Сумщину

Российские военные рассказывают о том, что ожидают нового наступления Сил обороны Украины на Курщину. В то же время на днях россияне объявили об обязательной эвакуации с Рыльщины и Хомутовщины.

Впрочем, не свидетельствует ли это наоборот о том, что оккупанты сами готовят наступление на Сумскую область. В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что даже если российские войска действительно готовятся к наступлению, то эти попытки будут неудачными.

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Имеет ли Россия потенциал для наступления на Сумщине

В целом ситуация под контролем. Российские войска вообще хотели деблокировать этот плацдарм во время контрнаступления, который начали в начале сентября, однако он оказался неудачным.

Наоборот украинские войска пошли в наступление в районе Теткино – Веселое в юго-западной части Курской области и сейчас действуют в Глушковском районе. Россия действует на флангах. За этой ситуацией тщательно наблюдают разведчики.

Если Россия и планировала наступление, то, возможно, такие действия могли делать раньше, потому что в Теткино были подготовлены позиции российских войск, но сейчас подготовленных бойцов там меньше,

– сказал Мусиенко.

Сегодня враг не может прорваться и сделать что-то существенное с точки зрения наступления, несмотря на то, что количество российских войск выросло, в том числе и на этом фланге.

К слову, представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник сообщил, что благодаря Курской операции уменьшилось количество обстрелов приграничных регионов. Оккупанты больше обстреливают свой регион, чем Сумскую область.