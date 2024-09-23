Втім, чи не свідчиться це навпаки про те, що окупанти самі готують наступ на Сумську область. В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що навіть якщо російські війська дійсно готуються до наступу, то ці спроби будуть невдалі.

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Чи має Росія потенціал для наступу на Сумщині

Загалом ситуація під контролем. Російські війська взагалі хотіли деблокувати цей плацдарм під час контрнаступу, який розпочали напочатку вересня, однак він виявився невдалим.

Навпаки українські війська пішли в наступ у районі Тьоткіно – Веселе у південно-західній частині Курської області й нині діють у Глушківському районі. Росія діє на флангах. За цією ситуацією ретельно спостерігають розвідники.

Якщо Росія й планувала наступ, то, можливо, такі дії могли робити раніше, тому що в Тьоткіно були підготовлені позиції російських військ, але зараз підготовлених бійців там менше,

– мовив Мусієнко.

Сьогодні ворог не може прорватися й зробити щось суттєве з погляду наступу, попри те, що кількість російських військ виросла, зокрема й на цьому фланзі.

До слова, речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив, що завдяки Курській операції зменшилася кількість обстрілів прикордонних регіонів. Окупанти більше обстрілюють свій регіон, аніж Сумську область.